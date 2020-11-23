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- Balıkesir'e bağlı Kızıksa beldesinin eski başkanı, adam yaralamaktan tutuklandı
Balıkesir'e bağlı Kızıksa beldesinin eski başkanı, adam yaralamaktan tutuklandı
- DHA
- 23.11.2020 - 17:25
Balıkesir'in Manyas ilçesinin Kızıksa beldesinde 2009-2014 döneminde Demokrat Parti'den belediye başkanlığı görevini yürüten 55 yaşındaki Yüksel Zeki, geçtiğimiz cumartesi icralık evinde otururken, evini icradan satın alan Yaşar N. (55) ile tartıştı.
Evin bahçesinde yaşanan tartışma büyüyünce Yüksel Zeki, yanında bulunan çift kırma av tüfeği ile Yaşar N.'yi sağ diz kapağının altından yaraladı.
GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüksel Zeki polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralı Yaşar N. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Yaşar N.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından Yüksel Zeki adliyeye sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkarılan Yüksel Zeki, adam yaralamak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.