Balıkesir'e bağlı Kızıksa beldesinin eski başkanı, adam yaralamaktan tutuklandı

2009-2014 yıllarında Demokrat Parti'den Kızıksa beldesinin başkanlığını yapan Yüksel Zeki, adam yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinin Kızıksa beldesinde 2009-2014 döneminde Demokrat Parti'den belediye başkanlığı görevini yürüten 55 yaşındaki Yüksel Zeki, geçtiğimiz cumartesi icralık evinde otururken, evini icradan satın alan Yaşar N. (55) ile tartıştı.

Evin bahçesinde yaşanan tartışma büyüyünce Yüksel Zeki, yanında bulunan çift kırma av tüfeği ile Yaşar N.'yi sağ diz kapağının altından yaraladı.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüksel Zeki polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralı Yaşar N. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yaşar N.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Yüksel Zeki adliyeye sevk edildi. Mahkemede hakim karşısına çıkarılan Yüksel Zeki, adam yaralamak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.