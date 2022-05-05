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- Balıklıgöl'de ölümler arttı, balıklar azaldı
Balıklıgöl'de ölümler arttı, balıklar azaldı
Son zamanlarda artan balık ölümleri ile gündeme gelen Balıklıgöl’de yapılan çalışmalar neticesinde, göle ekmek, yem, mısır ve çerez atılmasına yasak getirildi.
- 05.05.2022 - 17:24
- Güncelleme : 05.05.2022 - 17:28
Şanlıurfa’nın simge mekanlarından Balıklıgöl’de yaşanan sazan ölümleri, tedirginliğe neden oldu.
Balık sayısında yaşanan azalmanın ardından, Balıklıgöl Bilimsel ve Teknik Komisyonu tarafından gölde çalışma başlatıldı.
DHA’nın haberine göre; ziyaretçilerin balıkların sağlığı açısından göle yem, ekmek, mısır, çerez atmasına yasak getirildi.
Diyet yem verilecek
Balıklara diyet yem verilmesi kararlaştırıldı. Gölde temizlik işlemi de başlatan görevliler, su akışını hızlandırıp belirli saatlerde göle oksijen takviyesi uygulamaya başladı.
Gölden ve balıklardan numuneler alındı
Yaşanan balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi için gölden ve balıklardan numune alınarak incelenmesine başlandı.
Balıklıgöl'ü dolaşmaya gelenler ise balık sayısının azalması ve göldeki kirliliğe şaşırdıklarını ifade etti.