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Balkondan düşerek ölen pilotun kız arkadaşı ifade verdi

Balkondan düşerek ölen pilotun kız arkadaşı ifade verdi

Kutay Bayraktar'ın ölümüyle ilgili ifade veren kız arkadaşı Gamze Burcu D., "O gece Kutay, cep telefonumu zorla elimden alıp, 'beni aldatıyorsun' diyerek şiddet uyguladı" dedi.