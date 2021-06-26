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- Balkondan düşerek ölen pilotun kız arkadaşı ifade verdi
Balkondan düşerek ölen pilotun kız arkadaşı ifade verdi
- DHA
- 26.06.2021 - 17:41
- Güncelleme : 26.06.2021 - 17:43
THY'de görevli pilot 32 yaşındaki Kutay Bayraktar, İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı olan Cihangir'de yaşadığı dairenin balkonundan düştü.
Balkondan düşerek hayatını kaybeden genç pilotun kız arkadaşı Gamze Burcu D., ifade verdi.
"İNTERNETTEN TANIŞTIK"
Kutay Bayraktar'ın ölmeden kısa süre önce evinde bulunduğu belirlenen kız arkadaşı Gamze Burcu D.'nin ifadesinde, Bayraktar ile internetten tanıştıklarını söylediği öğrenildi.
"ÖLDÜĞÜNÜ POLİSTEN ÖĞRENDİM"
Gamze Burcu D.'nin olay akşamı Bayraktar'ın evine gidip alkol aldıklarını belirtirken, "Bir süre sonra Kutay, cep telefonumu zorla elimden alıp 'beni aldatıyorsun' diyerek şiddet uygulamaya başladı.
O sırada Kutay'ın elinden kurtularak bir odaya kendimi kilitledim.
Bir süre geçtikten sonra Kutay Bayraktar odanın kapısını kırarak bir süre daha şiddet uygulamaya devam etti.
Daha sonra, Kutay'ın evinden ayrıldım. Kutay'ın öldüğünü sabah polisten öğrendim." dediği kaydedildi.