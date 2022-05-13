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    Balyoz davasında Çetin Doğan dahil 6 sanığa hapis istemi

    Yargıtay'ın beraat kararını bozmasının ardından görülen davada, eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan dahil 6 sanık hakkında 3 yıldan 12 yıla kadar hapis istendi.
    • 13.05.2022 - 11:19
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 11:40
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    Balyoz davasında Çetin Doğan dahil 6 sanığa hapis istemi

    Yargıtay'ın beraat kararını bozmasının ardından yeniden görülen Balyoz Davasında savcı mütalaasını sundu.

    Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Balyoz Davası'nda, Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'a verilen beraat kararını bozmuştu.

    Sanıkların eylemlerinin, "teşebbüs aşamasına ulaşmayan hazırlık hareketleri kapsamında değerlendirileceği" belirtilen gerekçede, seminer çalışmasındaki konuşma içerikleri, plan seminerinin hukuki dayanağı ile icra şekline ilişkin kurumsal belgeler dikkate alındığında, sanıkların fikir birliği içinde gerçekleşen eylemlerinin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 316. maddesinde düzenlenen "suç için anlaşma" suçunu oluşturduğu öne sürülmüştü.

    6 sanığa 12 yıla kadar hapis istemi

    Aralarında eski 1. Ordu Komutanı Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

    Mütalaada 6 sanık hakkında 'suç için anlaşma' suçundan 3 yıldan 12 yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları talep edildi.

    Öte yandan yargılama aşamasında öldüğü anlaşılan bir sanık hakkında kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi istendi.

    Balyoz davasında Çetin Doğan dahil 6 sanığa hapis istemi #1


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