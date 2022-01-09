Bangladeş’te Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta yangın

Cox's Bazar şehrindeki kampta çıkan yangında, 250'ye yakın ev kül oldurken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Bangladeş'in Cox's Bazar şehrinde Arakanlı Müslümanların kaldığı Shafiullah Kata bölgesindeki 16 numaralı kampta, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın söndürme çalışmaları kapsamında bölgeye 8 itfaiye aracı sevk edildi.

250 EV HASAR GÖRDÜ

Yaklaşık 250 evin hasar gördüğü yangında can kaybının olmadığı fakat yaralıların olduğu belirtildi.

" YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI FAKAT TAMAMEN SÖNDÜRÜLEMEDİ"

Konu ile ilgili bilgi veren Bangladeş Ek Mülteci Yardım ve Geri Dönüş Komiseri Samchu-Douja Nayan, "Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Yaklaşık 3 saat sonra yangın kontrol altına aldı. Ancak henüz tam olarak söndürülemedi. Şimdiye kadar yaklaşık 250 kamp evinin yandığını tahmin ediyoruz. Henüz can kaybı haberi almadık ancak yaralılar var" dedi.