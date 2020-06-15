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    Bank Asya’nın FETÖ firarisi avukatı Karakuş yakalandı

    FETÖ soruşturması kapsamında aranan Orhan Karakuş, Ankara’da saklandığı evde yüklü miktarda döviz ve altınla birlikte yakalandı.
    • İHA
    • 15.06.2020 - 05:59
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    Bank Asya’nın FETÖ firarisi avukatı Karakuş yakalandı

    FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen avukat Orhan Karakuş, hakkında gözaltı çıkarıldıktan sonra ortalıktan kayboldu. İki yıldır aranan Karakuş’un Ankara’da saklandığı bilgisi üzerine emniyet ekipleri operasyon düzenledi.

    2 MİLYON LİRADAN FAZLA DÖVİZ VE ALTIN

    Yapılan operasyonda Karakuş, saklandığı evde 191 bin 125 dolar, 19 bin 250 euro, 100’er gramlık 3 külçe altın, 3 altın bilezik, 1 küçük altın, 1 Cumhuriyet altını ve 25 tane 1 dolar ile yakalandı.

    SERVETİ DE ŞAŞIRTTI

    Karakuş’un ayrıca Bank Asya’da 3 milyon 769 bin 810 liralık hesabı, Ankara’da 2 dairesi, 1 çalışma ofisi, Antalya’da arsa, araba ve eşinin adına 2 kooperatif hissesi olduğu tespit edildi.

    TUTUKLANDI

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu savcısı tarafından sorgulanan Karakuş, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Orhan Karakuş, Bank Asya ile firari emniyet imamı Osman Hilmi Özdil’in avukatlığını yapıyordu.

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