Baraj sularının dayandığı Yusufeli sulara gömülmek üzere Ev, yol, köprü ve arazilerin suya gömüleceği Yusufeli'nde baraj suları, dağlardaki karın erimesi sonrası ilçe sınırlarına dayandı.

Türkiye'nin en büyük barajı su tutmaya devam ediyor.

Çoruh'un üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) inşası tamamlandı.

558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar lira katkı sağlayacak projeyle gövdesi, düşey ve yatay düzlemde kavisli şekilde tasarlanan dev gövdenin arkasında depolanan suyun potansiyel enerjisi, yıllık ortalama 1 milyar 900 milyon kilovatsaatlik elektrik enerjisine dönüştürülecek. 2,3 milyar metreküp su depolama hacmine sahip baraj, 29 Mayıs 2023'te elektrik üretimine geçecek.

Su seviyesi 78 metre yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle 22 Kasım'da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda su seviyesi, 78 metreye yükseldi, 85 milyon metreküpü aşkın su depolandı.

Ev, yol, köprü ve arazilerin suya gömüleceği ilçede baraj suları, dağlardaki karın erimesi sonrası Yusufeli sınırlarına dayandı. Yeni yerleşim alanlarına göçün büyük oranda tamamlandığı ilçe, boşaltılan binalarda iş makineleri destekli geri dönüşüm yıkımlarının ardından 'hayalet kent'e döndü. Ev ve iş yerinin terk edilmesiyle anıların da baraj suları altında kalacağı ilçede ortaya çıkan sakin tablo, dronla görüntülendi.

"Sular ilçeye ulaştı"

İlçede yaşayan Ahmet Keleş, “Çok hüzünlüyüz. Doğduğumuz, büyüdüğümüz ilçemizin sulara gömülmesine canlı canlı izliyoruz. Sular ilçeye ulaştı ama yukarda da çok güzel yeni ilçemiz yapıldı. Eksiklikleri gideriliyor. Hepimize hayırlı olsun” dedi.

Gülinaz Durur da “35 yıldır burada yaşayan biri olarak buraları böyle görmek bizi üzüyor. Hatıralarımız, yaşanmışlıklarımız, anılarımız sulara gömülüyor ama bunda devlet yararı var; yapacak bir şey yok” diye konuştu.

Su seviyesini görmek için ilçeye gelen Nevriye Özden de “Baraj suları bayağı yaklaştı. Merak ettik, görmeye geldik. Bir köyümüz sular altında kaldı. Şehir merkezi gidiyor, ilçemiz tarih olacak” dedi.