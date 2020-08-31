Barış Atay saldırıya mı uğradı? Barış Atay'a kim saldırdı? Barış Atay kimdir?

Barış Atay saldırıya mı uğradı? Barış Atay'a kim saldırdı? Barış Atay kimdir?

TİP Hatay Milletvekili Barış Atay'ın saldırıya uğradığı konuşulurken, Barış Atay'a kimin saldırdığı da merak konusu oldu. Barış Atay neden saldırıya uğradı ve Barış Atay kim? Detaylar haberimizde...

2013 yılında HDP'den milletvekili olarak meclise giren ve Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) 27. dönem Hatay milletvekili seçilen oyuncu Barış Atay, İstanbul'da saldırıya uğradı.

TİP'ten yapılan açıklamada, "Genel Başkan Yardımcımız Barış Atay, bu gece kimliği belirsiz bir grubun saldırısına uğramıştır. Barış yoldaşımızın sağlık durumu iyidir." denildi.

BARIŞ ATAY SALDIRIYA MI UĞRADI?

Akıllara 'Barış Atay neden saldırıya uğradı? Barış Atay'a kim saldırdı? Barış Atay kimdir?' soruları geldi. İşte, saldırının detayları ve Barış Atay'a yapılan saldırı hakkında tüm bilinenler...

BARIŞ ATAY NEDEN SALDIRIYA UĞRADI?

Olay, dün gece saat 01.30 sıralarında İstanbul Kadıköy’de meydana geldi. İddiaya göre beş kişilik bir grup, arkadaşlarıyla beraber bir mekandan çıkan TİP Hatay Milletvekili Barış Atay’a ‘vatan haini’ diyerek saldırdı.

BARIŞ ATAY'A KİM SALDIRDI?

Yere düşürdükleri Atay’ın tekmeleyenler bir süre sonra olay yerinden kaçtı. Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne kaldırılan Barış Atay’ın, kaburgalarında çatlak olduğu tespit edildi.

BARIŞ ATAY'IN PARTİSİ OLAN TİP, AÇIKLAMA YAPTI

Barış Atay’ın saldırıya uğramasının ardından Türkiye İşçi Partisi’nden yapılan açıklamada, “Gün içinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hedef gösterilen Genel Başkan Yardımcımız Barış Atay, ‘kimliği belirsiz’ bir grubun saldırısına uğramıştır. Barış yoldaşımızın sağlık durumu iyidir. Dayanışma dilekleri için teşekkür ederiz.” denildi.

BARIŞ ATAY KİM? BARIŞ ATAY'IN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Barış Atay kimdir? Barış Atay nereli, kaç yaşında? Barış Atay dizileri

1981 tarihinde dünyaya gelen Barış Atay Mengüllüoğlu, Arka Sıradakiler adlı gençlik dizisi ile adını duyurdu. Oyuncu Almanya'da doğdu, ancak eğitimini Antakya'da sürdürdü. Lisans eğitimini ise tiyatro üzerine aldı.

Barış Atay hangi partinin milletvekili?

Barış Atay, Türkiye İşçi Partisi'nden 27. Dönem Hatay Milletvekili olarak TBMM'de yer alıyor. Oyuncu ve yönetmen Beste Sultan Kasapoğulları ile evli olan Atay'ın bir de çocuğu bulunuyor.

İşte Barış Atay'ın hayatı ve biyografisi...

BARIŞ ATAY KİMDİR?

Barış Atay Mengüllüoğlu, 1981 yılında Seyfiddin ve Nihal çiftinin oğlu olarak Almanya, Wilhelmshaven'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Antakya'da tamamlayan Atay, 1999 yılında girdiği Çukurova Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nü 2003'te bıraktı ve 2004'te Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi, 2009'da eğitimini tamamladı.

HDP'DEN MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

22 Kasım 2013'te Redhack soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve 3 gün sonra serbest bırakıldı. 2018 Türkiye genel seçimleri için Halkların Demokratik Partisi'nden (HDP) milletvekili adayı oldu. 24 Haziran 2018 seçim sonuçlarına göre Hatay milletvekili seçildi. 11 Ekim 2018 tarihinde Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) geçti. Barış Atay, 8 Mart 2013'te Beste Sultan Kasapoğulları ile dünyaevine girdi ve bu evlilikten bir de oğlu oldu.

KADIKÖY EMEK TİYATROSU

Birçok tiyatro oyununda, TV dizisinde ve sinema filminde rol alan Atay, Kadıköy Emek Tiyatrosu'nun ve Barikat Film'in kurucularındandır. Eksik ve Aden isimli iki sinema filminin yönetmenliğini üstlendi.

ARKA SIRADAKİLER SAFFET

TİP Kurucu Meclis Üyesi, Oyuncular Sendikasının kurucu üyelerindendir. Hacı ve Şöhret adlı dizilerinde, ayrıca Kavuk ve Zincirbozan adlı filmlerde de rol aldı. Adını duyurduğu karakter ise Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı Saffet ile oldu.

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

Televizyon Dizileri:

Hayat Devam Ediyor - (Kürşat Hazar)

Arka Sıradakiler - (Saffet)

Hacı

Şubat - (Farid)

Filmleri:

Damat Koğuşu (Hüseyin)

Zincirbozan

Kavuk

Güzel Günler Göreceğiz

Eksik