Barış Atay'a saldıran 3 şüpheli tutuklandı

Barış Atay'a saldırdıkları gerekçesi ile tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen üç şüpheli 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Kadıköy'de saldırıya uğradığı iddia edilen Barış Atay ile ilgili yürütülen soruşturmada olay yerindeki kameralar polis ekipleri tarafından incelenmiş, Barış Atay'a saldırdığı belirtilen 4 kişiden 3'ü gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah erken saatlerde soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edildi.

'KASTEN YARALAMA' SUÇUNDAN TUTUKLANMALARI İSTENDİ

Barış Atay’a saldırdıkları gerekçesi ile gözaltına alınan 3 kişi, savcılık tarafından “Kasten yaralama” suçundan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildiler.

TUTUKLAMA KARARI

Şüphelilerden Çağlar Baş, Çağrı Hasan Çalışkan ve Ömür Canpolat, sabah saatlerinde savcıya ifade vermek üzere İstanbul Anadolu Adliyesi’ne götürüldü.

Savcı karşısına çıkan şüpheliler, ”kasten yaralama” suçlamasıyla tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheliler hakkında tutuklama kararı çıktı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye İşçi Partisi milletvekili Barış Atay, İstanbul Kadıköy’de kimliği belirsiz bir grup tarafından saldırıya uğramıştı.