Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türkiye, yalnızca sınır içerisinde değil, sınır ötesinde de terörle mücadele amacıyla yürüttüğü operasyonlarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesinde gerçekleşen son operasyona ilişkin bilgi verdi.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuran MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."