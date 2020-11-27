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- Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- AA
- 27.11.2020 - 10:43
- Güncelleme : 27.11.2020 - 11:22
Türkiye, yalnızca sınır içerisinde değil, sınır ötesinde de terörle mücadele amacıyla yürüttüğü operasyonlarını sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesinde gerçekleşen son operasyona ilişkin bilgi verdi.
2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuran MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.
Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."