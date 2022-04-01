Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürdü

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.

Türk askeri hain teröristleri tek tek yok ediyor.

Canı uğruna vatan nöbetinden vazgeçmeyen kahraman komandolar, saldırı hazırlığındaki teröristlerin planlarını başına yıktı.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı'nca sosya medya hesabından yapılan paylaşımda, 2 teröristin ateş destek vasıtalarıyla öldürüldüğü duyuruldu.

"KARŞILIK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamalarda ise şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz."