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    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürdü

    Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 16:20
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 16:31
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    Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürdü

    Türk askeri hain teröristleri tek tek yok ediyor.

    Canı uğruna vatan nöbetinden vazgeçmeyen kahraman komandolar, saldırı hazırlığındaki teröristlerin planlarını başına yıktı.

    2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı'nca sosya medya hesabından yapılan paylaşımda, 2 teröristin ateş destek vasıtalarıyla öldürüldüğü duyuruldu.

    "KARŞILIK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

    Bakanlıktan yapılan açıklamalarda ise şu ifadelere yer verildi:

    "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz."


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