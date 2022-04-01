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- Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürdü
Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürdü
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
- Haber Merkezi
- 01.04.2022 - 16:20
- Güncelleme : 01.04.2022 - 16:31
Türk askeri hain teröristleri tek tek yok ediyor.
Canı uğruna vatan nöbetinden vazgeçmeyen kahraman komandolar, saldırı hazırlığındaki teröristlerin planlarını başına yıktı.
2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı'nca sosya medya hesabından yapılan paylaşımda, 2 teröristin ateş destek vasıtalarıyla öldürüldüğü duyuruldu.
"KARŞILIK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Bakanlıktan yapılan açıklamalarda ise şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz."