Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Güvenlik güçlerinin sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarla teröre karşı mücadelesi sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan teröristlerin etkisiz hale getirilmesine ilişkin bilgi verdi.

Bakanlık, PKK/YPG'li 5 teröristin, mücadele kapsamında etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Sosyal medya üzerinden Bakanlığın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."





