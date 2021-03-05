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    Kocaeli'de barışma teklifini reddetti diye satırla saldıran koca tutuklandı

    Kocaeli'de yaşayan 65 yaşındaki Osman T., barışma istediğini reddeden eşi Naciye T.'yi satırla yaraladı.
    • DHA
    • 05.03.2021 - 18:20
    • Güncelleme : 05.03.2021 - 18:46
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    Kocaeli'de barışma teklifini reddetti diye satırla saldıran koca tutuklandı

    Önceki gün akşam saatlerinde Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Pırlanta Sokak'ta meydana gelen olayda, Naciye T.'yi  sokakta kanlar içinde yatarken görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

    BAŞ VE BOYUN KISMINDAN 10 KESİK

    Gelen sağlık ekibi, Naciye T.'yi Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Naciye T.'nin baş ve boyun kısmında 10 kesik olduğu tespit edildi.

    TUTUKLANDI

    Olayla ilgili araştırma yapan polis, Naciye T.'nin yaklaşık 2 yıldır ayrı yaşadığı eşi Osman T.'yi yakaladı. Osman T.'nin 5 çocuk annesi eşini yaraladığı satıra da el konuldu. Emniyetteki ifadesinde, eşi barışma teklifini geri çevirince olayın yaşandığını söyleyen Osman T., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Kocaeli de barışma teklifini reddetti diye satırla saldıran koca tutuklandı #1

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