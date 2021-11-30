Yağışlı havanın etkisi ile çamur rengini alan Bartın Irmağı’nda köpürmeler meydana geldiği görüldü. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, köpürmenin nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Bartın’da, dün geceden bu yana etkili olan sağanak sonrası Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı çamur rengini aldı.

Irmağın Ulus ve Arıt ilçelerinden gelen ve Orduyeri Mahallesi'ndeki Çağlayan mevkisinde birleşen kısmında, sabah saatlerinde köpük oluşmaya başladı.

SUDAN NUMUNE ALINDI

Çevredekiler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sudan numune alarak köpürmenin nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Bartın Irmağı’ndaki köpürmelerle ilgili inceleme başlatıldı VİDEO



“BELEDİYE OLARAK BİZİM BİR YAPTIRIMIMIZ YOK”

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Irmağımız zaman zaman bu durumlara geliyor. Belediye olarak bizim bir yaptırımımız yok, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bilgi veriyoruz. Irmağımızın bu şekilde kirlenmesi bizleri de üzüyor." dedi.