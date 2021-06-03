İki gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bartın Irmağı köpürdü. Irmağın rengi kırmızıya dönünce, vatandaşlar ekiplere haber verdi.

Bartın'da iki gündür devam eden sağanak yağışların etkisiyle Bartın Irmağı'nın, Ulus ve Arıt ilçelerinden gelen ve Orduyeri Mahallesi’ndeki Çağlayan mevkisinde birleşen kısmında köpük oluştu.

SUDAN NUMUNE ALINDI

Vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sudan numune alarak, köpürmenin nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Bartın Irmağı'nın rengi kırmızıya döndü VİDEO





AÇIKLAMA YAPILDI

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, konuya ilişkin bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı;

“Irmağımız zaman zaman bu durumlara geliyor. Belediye olarak bizim bir yaptırımımız yok, biz durumu Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne bilgi veriyoruz.

Onlar eğer atıktan kaynaklanan bir kirlilik ise gerekeni yapıyor. Irmağımızın bu şekilde kirlenmesi bizleri de üzüyor.” dedi.



