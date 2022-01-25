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- Bartın'da 2 aracın arasında sıkışan adam yaşamını yitirdi
Bartın'da 2 aracın arasında sıkışan adam yaşamını yitirdi
Buzlanan yolda kayan aracın kurtarılması çalışmalarını izleyen Tuncay Yaman, iş makinesi ile kamyonun arasına sıkışarak hayatını kaybetti.
- DHA
- 25.01.2022 - 14:15
- Güncelleme : 25.01.2022 - 14:17
Bartın'daki Mugada ile Arıönü köyü arasında bir kaza yaşandı.
Kar temizliği yapan İl Özel İdaresi'ne ait kar küreme kamyonu, buzlanan yolda kaydı. İhbar üzerine bölgeye yine kuruma ait greyder geldi.
ARAÇ KURTARMA ÇALIŞMALARINI İZLERKEN İŞ MAKİNESİYLE KAMYON ARASINDA KALDI
İddiaya göre, greyderin aracı kurtarma çalışmalarını izleyen Tuncay Yaman, iş makinesi ile kamyon arasına sıkıştı.
YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Yaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
KÖYLÜLER OPERATÖRÜ DARBETTİ
Bu sırada olay yerinde toplanan köylüler, greyder operatörü Ö.Ş.'yi darbetti. Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ö.Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yaman'ın cenazesi morga kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.