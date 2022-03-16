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    Bartın’da 2 asker dinamitle define ararken yakalandı

    Roma dönemine ait Kuşkayası Yol Anıtı'nın devamındaki kayaları dinamitle patlatarak define arayan 1 astsubay, 1 uzman çavuşun da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı.
    • DHA
    • 16.03.2022 - 13:07
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    Bartın’da 2 asker dinamitle define ararken yakalandı

    Bartın’ın Amasra ilçesinde bulunan Roma dönemine ait 2 bin yıllık Kuşkayası Yol Anıtı'nın devamında bulunan Savrankaya mevkisinde üzerinde kartal figürleri ve oymalar bulunan kayalar dinamitle patlatıldı.

    Amasra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, koruma altındaki alanda define arandığını belirleyerek baskın düzenledi.

    BİRİ ASTSUBAY, DİĞERİ UZMAN ÇAVUŞ

    Jandarma define arayan Astsubay Başçavuş S.Ç, Uzman Çavuş N.D,  taş kömürü kurumunda görevli şoför Y.Y. ile M.A. adlı bir kişiyi gözaltına aldı.

    Kazı yapılan alanda bulunan jeneratör, dedektör, matkap, elektrikli fünye, merdiven, balyoz, çekiç ve kürek ile 1 tabancaya el konuldu.

    Bartın’da 2 asker dinamitle define ararken yakalandı #1

    TUTUKLANDILAR

    Gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

    Bartın’da 2 asker dinamitle define ararken yakalandı #2

    Bartın’da 2 asker dinamitle define ararken yakalandı #3


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