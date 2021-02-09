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    Bartın'da 4 yıl önce işlenen cinayetin faili kuzen çıktı

    4 yıl önce başından tüfekle vurularak öldürülmüş halde bulunan kişinin cinayeti ile ilgili Bartın İl Jandarma Komutanlığına bağlı suç araştırma timlerinin çalışmasıyla şüpheli yakalandı.
    • DHA
    • 09.02.2021 - 07:10
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    Bartın'da 4 yıl önce işlenen cinayetin faili kuzen çıktı

    2016 yılının Ağustos ayında Bartın merkeze bağlı Özbaşı köyünde hayvanlarını otlamaya götüren Nazif Yalçınkaya (36), babası Nezir Yalçınkaya tarafından kafasından vurulmuş halde bulundu.

    Cinayetle ilgili soruşturma 4 yıl sonra tamamlandı.

    Bartın İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) Nazif Yalçınkaya’nın akrabalarının ifadelerine başvurdu.

    İTİRAF ETTİ

    Yapılan çalışmalar neticesinde Yalçınkaya’yı kafasından av tüfeği ile vuran kişinin Tekirdağ’a yaşayan amcaoğlu A.Y (21), olduğu saptandı.

    A.Y.'nin sorgulamada suçunu kabul ederek, kuzenini aralarındaki husumetten dolayı öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

    Jandarmadaki işlemlerin ardından A.Y., beraberinde F.Y (60)., Y.Y (64) ve R.G. (45) ile birlikte adliyeye sevk edildi.

    Bartın da 4 yıl önce işlenen cinayetin faili kuzen çıktı #1

    "ANNEM YALAN İFADE VERMİŞ"

    A.Y. ‘Kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderilirken, 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    Adliye çıkışında A.Y’nin "Annem yalan ifade vermiş" diye bağırdığı belirtildi.

    Bartın da 4 yıl önce işlenen cinayetin faili kuzen çıktı #2

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