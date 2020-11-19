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- Bartın'da 6 kişi yedikleri mantardan zehirlendi
Bartın'da 6 kişi yedikleri mantardan zehirlendi
Güzelcehisar köyünde yedikleri mantardan zehirlenen 6 kişi tedavi altına alındı.
- İHA
- 19.11.2020 - 23:14
Bartın merkeze bağlı Güzelcehisar köyünde yaşayan aynı aileden B.G., H.G., H.G. , B.G. , S.G.ve S.G. akşam yemeğinde ormandan topladıkları mantarları yedi.
MANTARDAN ZEHİRLENDİLER
Yemekten bir süre sonra bulantı ve kusma belirtileri görülen aile bireyleri Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yedikleri mantardan zehirlendikleri anlaşılan şahıslar ilk müdahalelerinin ardından müşahede altına alındı.