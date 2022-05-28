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    Bartın'da 81 yaşındaki kadın, 2 kez aynı yöntemle dolandırıldı

    Daha önce polis olduğunu iddia eden şahıs tarafından dolandırılan 81 yaşındaki Hacer Bulut, ikinci kez FETÖ yalanıyla dolandırıldı.
    • 28.05.2022 - 13:43
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    Bartın'da 81 yaşındaki kadın, 2 kez aynı yöntemle dolandırıldı

    Bartın’da ikamet eden 81 yaşındaki Hacer Bulut, iki kez dolandırıcıların hedefi oldu.

    Yalnız yaşayan yaşlı kadına kendisini polis olarak tanıtan bir şahıs, Bulut’tan 6 bilezik, 2 yüzük ve 1 küpe dolandırdı.

    Dolandırıcı, polis ekipleri tarafından yakalanırken, altına Bulut'a teslim edildi.

    DHA’nın haberine göre; Hacer Bulut'u önceki gün ev telefonundan arayan Mustafa K. ile Şahabettin A. da kendilerini polis olarak tanıttı.

    FETÖ yalanıyla kandırmaya çalıştılar

    Bulut’a FETÖ terör örgütü ile bağlantısının olduğunu, konunun incelenmesi gerektiğini, bu süre içerisinde ziynet eşyalarını devlet güvencesi altına alacaklarını belirten şüpheliler, kadını kuyumcuya yönlendirdi ve ziynet eşyalarının paraya çevrilmesini istedi.

    Hacer Bulut evinde bulunan 6 bilezik, 2 yüzük ve 1 küpeyi bozdurarak, 99 bin 400 TL’yi şahısların banka hesaplarına yatırdı.

    Durumdan şüphelenen Hacer Bulut polise giderek, şikayetçi oldu.

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    Şüphelilerin Van ve İstanbul’da oldukları belirlendi

    Polisin çalışmaları sonucunda şahısların Van ve İstanbul’da oldukları tespit edildi.

    Mustafa K. ve Şahabettin A. yakalanarak, Bartın’a getirildi. Ele geçirilenler Şahısların evlerinde çok sayıda banka kartı, iki adet cep telefonu, 11 bin 339 TL ve 2 bin dolar nakit paraya el konuldu.

    Adliyeye sevk edilen Mustafa K. ve Şahabettin A. nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Bartın da 81 yaşındaki kadın, 2 kez aynı yöntemle dolandırıldı #1

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