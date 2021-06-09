akaryakıt istasyonundan yakıt alan araç bir anda alev topuna döndü. Otomobil sürücüsü alevlerin sardığı otomobilden hızla inip uzaklaştı.

Bartın’ın Kozcağız beldesindeki bir akaryakıt istasyonundan aracı ile akaryakıt alan Muhammet B. aracına binip kontağı çevirdiği anda araç alev topuna döndü.

ALEVLERİN İÇİNDEN ÇIKTI

Alevler içindeki otomobilin kapısını kısa süre içinde açarak araçtan inmeyi başaran M.B. panikle araçtan uzaklaşırken, istasyon çalışanları ise yangın tüpleri ile yanan araca soğukkanlı bir şekilde müdahale ettiler.

Bartın'da alev alan araçtan son anda kurtuldu VİDEO

O ANLAR KAMERADA

Yangın istasyon çalışanlarının müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, o anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İstasyon çalışanlarının yangına soğukkanlı bir şekilde müdahalede bulunmaları olası bir facianın da önüne geçti.

Olay sırasında vücudunda yanıklar oluşan Muhammet B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.



