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    Bartın'da anne-kızın yaşadığı evi küle döndü

    Ulus ilçesinde komşularına oturmaya giden anne ve kızının yaşadığı ev, elektrik kontağından çıkan yangınla alevlere teslim oldurken, ikisi hamile 3 büyükbaş hayvan da telef oldu.
    • İHA
    • 01.04.2022 - 17:00
    • Güncelleme : 01.04.2022 - 17:02
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    Bartın'da anne-kızın yaşadığı evi küle döndü

    Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Aşağı köyü Yukarıalpı Mahallesi'nde Emine Gümüş'e ait 2 katlı evde elektrik kontağından yangın çıktı.

    Komşularına misafirliğe giden anne ve kızı, yangın haberini alınca geldiklerinde evlerinin alev topuna döndüğünü gördü.

    EVLERİ ALEVLER İÇİNDE YANDI

    Köylülerin ihbarı ile olay yerine Bartın ve Ulus Belediyelerinin itfaiye araçları ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Alt katının ağıl olarak kullanıldığı 2 katlı evi saran alevler ekiplerin uzun uğraşları sonrası kontrol altına alınarak söndürülürken, yangında ikisi hamile 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

    3 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

    Yanan evinden geriye beton yığınları kalan Emine Gümüş, 82 yaşındaki annesi ile birlikte yaşadıklarını söyleyerek, "3 tane hayvanımız telef oldu. Yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.

    "ELİMİZDEN BİR ŞEY GELMEDİ, İŞ İŞTEN GEÇMİŞTİ"

    Köy Muhtarı Muzaffer İğdembilir ise, ihbar gelince koşarak geldiklerini, hemen itfaiye ekiplerine haber verdiklerini belirterek, "Elimizden hiçbir şey gelmedi. Ekipler zamanında geldi ama geldiğimizde iş işten geçmişti. 3 tane hayvan telef oldu. Köylüler olarak müdahale ettik ama olmadı. Gerekli yerlere başvurduk, inşallah devletimiz gerekli yardımda bulunacak." dedi.

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