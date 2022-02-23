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    Bartın'da arkadaşlar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

    Yol üzerinde karşılaşıp kavgaya tutuşan iki arkadaştan biri, bıçaklanarak yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 23.02.2022 - 14:17
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 14:21
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    Bartın'da arkadaşlar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

    Bartın'ın Demirciler Mahallesi’nde karşılaşan arkadaşlar Emin A. ile Cengiz Güngörür arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

    1 ÖLÜ

    Emin A. üzerindeki bıçağı çıkararak, Güngörür’ün karnına sapladı. Kanlar içinde yerde kalan Güngörür, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Cengiz Güngörür, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    SALDIRGAN GÖZALTINDA

    Olay yerinden kaçan Emin A. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bartın da arkadaşlar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü #1


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