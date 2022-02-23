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- Bartın'da arkadaşlar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
Bartın'da arkadaşlar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
Yol üzerinde karşılaşıp kavgaya tutuşan iki arkadaştan biri, bıçaklanarak yaşamını yitirdi.
- DHA
- 23.02.2022 - 14:17
- Güncelleme : 23.02.2022 - 14:21
Bartın'ın Demirciler Mahallesi’nde karşılaşan arkadaşlar Emin A. ile Cengiz Güngörür arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.
1 ÖLÜ
Emin A. üzerindeki bıçağı çıkararak, Güngörür’ün karnına sapladı. Kanlar içinde yerde kalan Güngörür, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Cengiz Güngörür, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
SALDIRGAN GÖZALTINDA
Olay yerinden kaçan Emin A. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.