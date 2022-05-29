Bartın’da ayı saldırısı: Yerden yere vurdu

Kış uykusundan uyandığı ve yiyecek aradığı tahmin edilen ayı bir vatandaşa saldırıp, yerden yere vurdu. Ayı nedeniyle korku içinde yaşayanlar ise yetkililerden yardım istedi.

Bartın’ın Abdipaşa beldesine bağlı Ulupınar köyü Kadıoğlu Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların başı, sokaklarına kadar gelip yiyecek arayan ayıyla dertte.

Bahçelerdeki ekili ürünlere zarar veren, büyükbaş hayvanları telef eden, bal kovanlarına dadanan ve kovanları parçalayan ayının bir kişiye saldırması sonrasında da köy halkı korku içinde yaşamaya başladı.

“Dışarı çıkmaya korkuyor, yetkililerden yardım bekliyoruz”

Ayı saldırıları nedeniyle bölgede yaşayan insanların evlerinden çıkmaya bile korkmaya başladığını söyleyen Ulupınar köyü muhtarı Musa Tüfekçioğlu, “Mahalle sakinlerimizden İsmail Çelebioğlu’nun arılarına dün akşam itibarıyla ayı gelmiş ve maddi hasara neden olmuş. Vatandaş mağdur, aynı zamanda sebze ve meyve üreticileri de mağdur. Dün akşam saat 7 buçuk sıralarında Ramazan Kadıncı isimli vatandaşa ayı saldırmış. 3 ayrı yerinden yaralanmış. Vatandaş şu anda hastanede. Vatandaşımız canından endişe etmekte. Dışarı çıkmaya korkuyor, yetkililerden yardım bekliyoruz. Bir şekilde ayı ile mücadele etmemiz gerekiyor.” dedi.

“Arkadaşı yerden yere vurmuş”

Kadıoğlu Mahallesi muhtarı İsmail Hazinedar ise “Köyümüz sakinlerinden Karabük’ten misafir olarak gelen, annesine ve kardeşlerine yardım etmek için ot bitmek için gelmiş. Hayvanları da ot biçtiği yerde bırakmış. Akşam da onları almaya gittiğinde daha gün durulmamış, ezan falan okunmamış güpegündüz ayıyla karşı karşıya gelmiş. Arkadaşın üzerine son süratle gitmiş, arkadaşı yerden yere vurmuş. Boğuşma yaşamışlar, sırt kaslarından 3 yerinden ısırmış.” ifadelerini kullandı.