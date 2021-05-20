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    Bartın'da ayılar, üreticinin 15 kovanını parçaladı

    20 yıldır arıcılık yapan Erkan Geniş'e ait 15 kovanı fark eden ayı, kovanları parçalayıp, ballara zarar verdi. Erkan Geniş ilk defa böyle bir şey yaşadığını belirtti.
    • DHA
    • 20.05.2021 - 12:15
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 12:16
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    Bartın'da ayılar, üreticinin 15 kovanını parçaladı

    Bartın’da ormanlık alanda yiyecek bulamayan ayılar, önceki gece merkeze bağlı Balat köyüne indi.

    Ayılar, 20 yıllık arıcılık yapan Erkan Geniş‘in evinin yanındaki arsada bulunan kovanlarına zarar verdi.

    15 kovanı parçalayıp, içlerindeki ballara zarar veren ayılar, ardından bölgeden ayrıldı.

    SABAH GÖRÜNCE ŞAŞKINA DÖNDÜ

    Erkan Geniş, sabah kalktığında gördüğü manzara karşısında şaşırdı.

    "DEVLETTEN YARDIM BEKLİYORUZ"

    Ayının tüm kovanları parçaladığını belirten Erkan Geniş, “15 kovanımız vardı. Hepsini parçalamış, biz ilk kez böyle bir şey yaşıyoruz. Burası evlerimize çok yakın, çok tedirgin olduk. Bir hafta önce de buraya yakın köylerdeki kovanlara saldırmış. Devletten yardım bekliyoruz. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bizim çoluk çoğumuz var. Evlerimizin dibine kadar gelen ayı, yarın bizim hayvanlarımıza, belki bize de zarar verir.” dedi.

    Bartın da ayılar, üreticinin 15 kovanını parçaladı #1

    Bartın da ayılar, üreticinin 15 kovanını parçaladı #2

    Bartın da ayılar, üreticinin 15 kovanını parçaladı #3

    Bartın da ayılar, üreticinin 15 kovanını parçaladı #4

    Bartın da ayılar, üreticinin 15 kovanını parçaladı #5

    Bartın da ayılar, üreticinin 15 kovanını parçaladı #6

    Bartın da ayılar, üreticinin 15 kovanını parçaladı #7

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