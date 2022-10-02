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    Bartın'da bahçede çalışırken arının sokması sonucu hayatını kaybetti

    Bartın'da 59 yaşındaki İrfan Kaz köyde bahçede çalıştığı sırada arının boğazından sokması sonucu hayatını kaybetti.
    • 02.10.2022 - 22:15
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    Bartın'da bahçede çalışırken arının sokması sonucu hayatını kaybetti

    Akşam saatlerinde Bartın’a bağlı Darıören köyünde meydana gelen olayda, emekli 4 çocuk babası İrfan Kaz, bahçede çalıştığı sırada eşek arısı boğazından soktu.

    Arı sokmasına karşı alerjisi olduğu öğrenilen İrfan Kaz, fenalaştı.

    Hayatını kaybetti

    DHA'nın haberine göre, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi tarafından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Bartın da bahçede çalışırken arının sokması sonucu hayatını kaybetti #1


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