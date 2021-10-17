Bartın'da bar sahibi öldüren kardeşler tutuklandı

Kavgayı ayırmaya çalışan 31 yaşındaki bar sahibini öldüren Eren ve Eray Gören kardeşler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önceki gece Bartın'daki Kırtepe Mahallesi Hamam Sokak'taki barda kavga çıktı.

Kavgayı ayırmaya çalışan bar sahibi Ayberk Karagöz'ü, 30 ve 27 yaşındaki kardeşler tabancayla vurarak öldürdü.

Aynı olayda Taha Küçükoğlu'nu ise omzundan yaralayan Eren Gören ile kendisine yardımcı olduğu tespit edilen Eray Gören, gözaltına alındı.

2 KARDEŞ TUTUKLANDI

Gören kardeşler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 2 kardeş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.