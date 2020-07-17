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    Bartın'da bir evde yangın çıktı

    Ulus ilçesinde, Çetinarslan ailesine ait evde buzdolabı motorunun patlaması sonucu yangın çıktı.
    • DHA
    • 17.07.2020 - 03:01
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    Bartın'da bir evde yangın çıktı

     

    Bartın'ın Ulus ilçesi Kirazlık köyünde akşam saatlerinde, Mustafa Çetinarslan'a  ait evde buzdolabının motoru patladı.

    Patlama sonrası yangın çıkarken evde bulunan 4 kişi kendilerini dışarıya attı. Emine Çetinarslan, evden çıktığı sırada kolundan yaralandı.

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    İTFAİYE YANGINA MÜDAHALE ETTİ

    Alevler evi sararken, vatandaşların haber vermesi üzerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri gelerek yangına müdahale etti.

    Evin altındaki ahırda bulunan büyükbaşlar da köylüler tarafından kurtarıldı. Kolundan yaralanan Emine Çetinarslan sağlık ekipleri tarafından Ulus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Emine Çetinarslan tedavisinin ardından taburcu edildi.
    Yangında evde hasar meydana gelirken, soruşturma başlatıldı.

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