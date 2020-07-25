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    Bartın'da bir kişi gelinini tilki zannederek vurdu

    Kozcağız beldesinde evinin balkonunda oturduğu sırada bahçesindeki gelinini tilki sanarak öldürdü.
    • AA
    • 25.07.2020 - 03:58
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    Bartın'da bir kişi gelinini tilki zannederek vurdu

    Bartın'ın Kozcağız ilçesi Karahüseyinli köyü Topalcıoğlu Mahallesi'ndeki evinin balkonunda oturan Mustafa G. (67), bahçesine tilki geldiğini zannederek tüfeğiyle ateş etmesi sonucu gelini Günül G'yi (31) vurdu.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, boynundan vurulan Gönül G.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

    GÖZALTINA ALINDI

    Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri Mustafa G'yi gözaltına aldı.

    Gönül G'nin cesedi, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Bartın'da bir kişi gelinini tilki zannederek vurdu VİDEO

    Bartın'da bir kişi gelinini tilki zannederek vurdu #1

    Bartın'da bir kişi gelinini tilki zannederek vurdu #2

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