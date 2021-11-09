Bartın'da meydana gelen olayda eski sevgilisini iş yerinde silahla vurarak öldüren şahıs, kendisine engel olmaya isteyen bir başka çalışanı da ağır yaraladı.

Akşam saatlerinde Bartın’ın Karasu köyünde faaliyet gösteren bir fındık deposunda meydana gelen olayda, 27 yaşındaki Ercan Özkavlak telefonla görüştüğü eski sevgilisi 25 yaşındaki Azize Gülmez’le tartıştı.

SİLAHLA GÖĞSÜNDEN VURDU

Tartışma sonrası Özkavlak, Azize Gülmez’in çalıştığı iş yerine giderek konuşmak istedi. Bu sırada fındık deposunun ikinci katında yer alan tuvaletlerin bulunduğu bölgede Gülmez’i silahla göğsünden vurarak yaralayan Özkavlak kendisine engel olmaya çalışan depo çalışanlarından Emrullah Yıldız’a da üç el ateş etti.

Bartın'da bir kişi tartıştığı eski sevgilisini iş yerinde vurup öldürdü VİDEO

HAYATINI KAYBETTİ

Göğsünden vurulan Gülmez ile birlikte başı, sırtı ve ayağından yaralanan Yıldız 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Göğsünden vurulan Gülmez’in kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, Yıldız’ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

TESLİM OLDU

Olay sonrası aracına binip depodan hızla uzaklaşan Özkavlak’ın yakalanması için çalışma başlatıldı. Eski sevgilisini öldüren ve kendisine engel olmak isteyen depo çalışanını da ağır yaralayan Özkavlak bir süre sonra jandarma ekiplerine teslim oldu.

Jandarma ekiplerince olayın meydana geldiği fındık deposundaki güvenlik kamera kayıtları inceleme altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.









































