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    Bartın'da cenaze evinin balkonunda çökme meydana geldi

    Evin 3 metre yüksekliğindeki balkonu, beklenmedik şekilde çöktü. Kazada 13 vatandaş yaralandı.
    • AA
    • 11.09.2021 - 15:42
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    Bartın'da cenaze evinin balkonunda çökme meydana geldi

    Bartın'ın Ulus ilçesinde cenaze merasimi yapılan iki katlı evde talihsiz bir kaza yaşandı.

    Kumluca beldesi Bağdatlı köyünde vefat eden Muharrem Can (47) için cenaze töreni yapıldığı sırada kalabalık grubun bulunduğu evin ikinci katındaki ahşap balkon çöktü.

    13 KİŞİ BALKONDAN DÜŞTÜ

    Aynı zamanda kuzine kurularak yemek yapılan yaklaşık 3 metre yükseklikteki balkondan düşen 13 kişi yaralandı.

    Yaralanan 2 kişinin vücutlarında yemek kazanlarının üzerlerine devrilmesi sonucu yanıklar oluştu.

    Bartın'da cenaze evinde balkon çöktü ViDEO

    YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi sevk edildi.

    Yaralılardan bazıları komşuları, bazıları da sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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    Bartın da cenaze evinin balkonunda çökme meydana geldi #10

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