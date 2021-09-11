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- Bartın'da cenaze evinin balkonunda çökme meydana geldi
Bartın'da cenaze evinin balkonunda çökme meydana geldi
Evin 3 metre yüksekliğindeki balkonu, beklenmedik şekilde çöktü. Kazada 13 vatandaş yaralandı.
- AA
- 11.09.2021 - 15:42
Bartın'ın Ulus ilçesinde cenaze merasimi yapılan iki katlı evde talihsiz bir kaza yaşandı.
Kumluca beldesi Bağdatlı köyünde vefat eden Muharrem Can (47) için cenaze töreni yapıldığı sırada kalabalık grubun bulunduğu evin ikinci katındaki ahşap balkon çöktü.
13 KİŞİ BALKONDAN DÜŞTÜ
Aynı zamanda kuzine kurularak yemek yapılan yaklaşık 3 metre yükseklikteki balkondan düşen 13 kişi yaralandı.
Yaralanan 2 kişinin vücutlarında yemek kazanlarının üzerlerine devrilmesi sonucu yanıklar oluştu.
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YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi sevk edildi.
Yaralılardan bazıları komşuları, bazıları da sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü.