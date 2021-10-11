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    Bartın'da çimento yüklü tıra çarpan amatör futbolcu vefat etti

    Otomobiliyle park halindeki çimento yüklü tıra çarpan amatör futbolcu Sercan Aydeniz, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 11.10.2021 - 18:03
    • Güncelleme : 11.10.2021 - 18:09
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    Bartın'da çimento yüklü tıra çarpan amatör futbolcu vefat etti

    Saat 03.00 sıralarında Bartın Gölbucağı Mahallesi'nde 30 yaşındaki Sercan Aydeniz idaresindeki otomobil, yol kenarında park halinde bulunan çimento yüklü tıra arkadan çarptı.

    Kaza sonrasında yanmaya başlayan otomobili gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Otomobilin motor kısmındaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralanan Sercan Aydeniz sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    KURTARILAMADI

    Amatör küme takımlarından Çaycuma Nebioğlu Gençlikspor'da futbol oynayan Sercan Aydeniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bartın da çimento yüklü tıra çarpan amatör futbolcu vefat etti #1

    Bartın da çimento yüklü tıra çarpan amatör futbolcu vefat etti #2

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    Bartın da çimento yüklü tıra çarpan amatör futbolcu vefat etti #4

    Bartın da çimento yüklü tıra çarpan amatör futbolcu vefat etti #5

    Bartın da çimento yüklü tıra çarpan amatör futbolcu vefat etti #6

    Bartın da çimento yüklü tıra çarpan amatör futbolcu vefat etti #7

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