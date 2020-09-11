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- Bartın'da denize giren genç boğuldu
Bartın'da denize giren genç boğuldu
- İHA
- 11.09.2020 - 16:26
İstanbul’dan Bartın’ın Kurucaşile ilçesindeki akrabalarının yanına ailesiyle birlikte tatil için gelen Mert Akyüz, Karaman sahilinde denize girdi.
Bir süre sonra Akyüz’ün dalgaların arasında kaybolması üzerine çevredekilerden yardım istendi.
KURTARILAMADI
Yardım çığlıklarına koşan vatandaşlar genci sudan çıkardılar. Bu sırada ihbar üzerine Karaman sahiline ulaşan 112 ekipleri vatandaşların denizden çıkardığı gence müdahalede bulundu.
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Akyüz hayatını kaybetti.
ANNESİ AÇILMA DİYE UYARDI
Kurucaşile ilçesi Karaman plajında meydana gelen olayda Akyüz’ün boğulmadan dakikalar önce çekilmiş videoları ortaya çıktı.
Akyüz’ün boğulmadan dakikalar önce çekilen videosunda annesinin ‘Mert çok açılma!” diye seslendiği duyuldu.
Bartın'da denize giren genç boğuldu VİDEO