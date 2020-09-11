Dolar
7.476
0.3665%
Euro
8.8608
0.6291%
Altın
1950.38
0.2147%
Borsa
1102.9
0.3493%
G. Altın
468.345
0.4676%
Bitcoin
76861
-0.9746%
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Bartın'da denize giren genç boğuldu

    Bartın’da tatil için eniştesinin yanına gelen 21 yaşındaki Mert Akyüz girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 11.09.2020 - 16:26
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bartın'da denize giren genç boğuldu

    İstanbul’dan Bartın’ın Kurucaşile ilçesindeki akrabalarının yanına ailesiyle birlikte tatil için gelen Mert Akyüz, Karaman sahilinde denize girdi.

    Bir süre sonra Akyüz’ün dalgaların arasında kaybolması üzerine çevredekilerden yardım istendi.

    KURTARILAMADI

    Yardım çığlıklarına koşan vatandaşlar genci sudan çıkardılar. Bu sırada ihbar üzerine Karaman sahiline ulaşan 112 ekipleri vatandaşların denizden çıkardığı gence müdahalede bulundu.

    Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Akyüz hayatını kaybetti.

    Bartın da denize giren genç boğuldu #1

    ANNESİ AÇILMA DİYE UYARDI

    Kurucaşile ilçesi Karaman plajında meydana gelen olayda Akyüz’ün boğulmadan dakikalar önce çekilmiş videoları ortaya çıktı.

    Akyüz’ün boğulmadan dakikalar önce çekilen videosunda annesinin ‘Mert çok açılma!” diye seslendiği duyuldu.

    Bartın'da denize giren genç boğuldu VİDEO

    Bartın da denize giren genç boğuldu #2

    Bartın da denize giren genç boğuldu #3

    Bartın da denize giren genç boğuldu #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir