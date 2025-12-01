Bartın’da derbi heyecanı gerginliğe dönüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe–Galatasaray derbisi öncesi Bartın’da iki takımın taraftarları farklı noktalarda toplanarak maçı izleyecekleri kafelere yürümeye başladı. Yukarıçarşı Havuzbaşı’nda bir araya gelen Fenerbahçeliler ile Cumhuriyet Meydanı’ndaki Galatasaraylılar, tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde yürüdü.

POLİS EKİPLERİ, TARAFTARLARIN ARASINA GİRDİ

İki grubun Hamam Sokağı girişinde 50 metre mesafeye kadar yaklaşması üzerine polis, olası bir karşılaşmayı önlemek için güvenlik koridoru oluşturdu. Bu sırada Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe grubunu gördükleri noktaya havai fişek atarak görsel bir şov yaptı. İki grubun arasında kalan halk otobüsü ise ilginç görüntülere sahne oldu.

BANKADA MEŞALE PANİĞİ

Galatasaray taraftarlarının yürüdüğü güzergahtaki bir bankanın balkonundan yükselen duman, polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi. Ekipler olay yerine ulaştığında, dumanın bir taraftar tarafından atılan ve balkonda sönmüş halde bulunan meşaleden kaynaklandığı ortaya çıktı. Yapılan kontrolde binada herhangi bir yangın belirtisine rastlanmadı ve ekipler bölgeden ayrıldı.