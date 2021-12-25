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Bartın'da domuz avlayan şahıs yanlışlıkla komşusunu vurdu

Bartın'da domuz avlayan şahıs yanlışlıkla komşusunu vurdu

Bartın'ın Topluca köyünde domuz avına çıkan bir şahıs, yanlışlıkla komşusunu tüfekle vurarak ağır yaralanmasına neden oldu.