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    Bartın'da domuz avlayan şahıs yanlışlıkla komşusunu vurdu

    Bartın'ın Topluca köyünde domuz avına çıkan bir şahıs, yanlışlıkla komşusunu tüfekle vurarak ağır yaralanmasına neden oldu.
    • İHA
    • 25.12.2021 - 22:53
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    Bartın'da domuz avlayan şahıs yanlışlıkla komşusunu vurdu

    Bartın'ın Topluca köyü taş ocakları yakınında meydana gelen olayda H.K. aynı köyden olan komşusu M.G.'yi (51) tüfekle vurdu.

    AĞIR YARALANAN KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

    Olayın domuz avı sırasında kazayla meydana geldiği iddia edilirken ağır yaralanan M.G. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Bartın da domuz avlayan şahıs yanlışlıkla komşusunu vurdu #1

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