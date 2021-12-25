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- Bartın'da domuz avlayan şahıs yanlışlıkla komşusunu vurdu
Bartın'da domuz avlayan şahıs yanlışlıkla komşusunu vurdu
Bartın'ın Topluca köyünde domuz avına çıkan bir şahıs, yanlışlıkla komşusunu tüfekle vurarak ağır yaralanmasına neden oldu.
- İHA
- 25.12.2021 - 22:53
Bartın'ın Topluca köyü taş ocakları yakınında meydana gelen olayda H.K. aynı köyden olan komşusu M.G.'yi (51) tüfekle vurdu.
AĞIR YARALANAN KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Olayın domuz avı sırasında kazayla meydana geldiği iddia edilirken ağır yaralanan M.G. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.