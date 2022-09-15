Bartın’da eşini çocuğunun gözü önünde öldüren cani tutuklandı

Cezaevinden şartlı tahliye olduktan sonra eşini çocuğunun gözü önünde 10 yerinden bıçaklayarak öldüren katil koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bartın’da “adli kontrol” ve “konutta infaz” şartı ile cezaevinden tahliye edilen Metin Ar (49), boşanma aşamasındaki eşi Arzu Ar’ı, geçtiğimiz Cuma günü Hendekyanı Caddesi’nde 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

10 yaşındaki kızlarının gözü önünde eşini katleden Metin Ar’ı çevredekiler darbederek etkisiz hale getirdi.

Hastaneden çıktı

Aldığı darbelerle yaralanan Ar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince polis eşliğinde kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

DHA’nın haberine göre eşine yönelik ‘cinsel saldırı’, ‘yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından daha önce 8 ay cezaevinde kalan Ar, hastanedeki 5 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Tutuklandı

Emniyetteki işlemleri sonrası ‘kasten öldürme’ suçundan adliyeye sevk edilen Metin Ar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.