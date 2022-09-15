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- Bartın’da eşini çocuğunun gözü önünde öldüren cani tutuklandı
Bartın’da eşini çocuğunun gözü önünde öldüren cani tutuklandı
- 15.09.2022 - 13:50
Bartın’da “adli kontrol” ve “konutta infaz” şartı ile cezaevinden tahliye edilen Metin Ar (49), boşanma aşamasındaki eşi Arzu Ar’ı, geçtiğimiz Cuma günü Hendekyanı Caddesi’nde 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
10 yaşındaki kızlarının gözü önünde eşini katleden Metin Ar’ı çevredekiler darbederek etkisiz hale getirdi.
Hastaneden çıktı
Aldığı darbelerle yaralanan Ar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince polis eşliğinde kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.
DHA’nın haberine göre eşine yönelik ‘cinsel saldırı’, ‘yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından daha önce 8 ay cezaevinde kalan Ar, hastanedeki 5 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.
Tutuklandı
Emniyetteki işlemleri sonrası ‘kasten öldürme’ suçundan adliyeye sevk edilen Metin Ar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.