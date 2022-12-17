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- Bartın'da evde doğal gaz sıkışması sonucu patlama: 1 yaralı
Bartın'da evde doğal gaz sıkışması sonucu patlama: 1 yaralı
84 yaşlarındaki Makbule ve Raci Ö. çiftinin yaşadığı dairede, gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Yaralanan Raci Ö., hastaneye kaldırıldı.
- 17.12.2022 - 09:43
Bartın'da Kemer Köprü Mahallesi'nde patlama meydana geldi.
Apartmanda Makbule-Raci Ö. çiftinin oturduğu daireden gelen patlama sesini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.
Adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gaz akışı kesildi
Ocak ile fırın arasında gaz sıkışması sonucu patlamanın olduğu tespit edilirken, tedbir amacıyla binada gaz akışı kesildi.
Hastaneye kaldırıldılar
Vücudunda kısmi yanık ve yaralar oluşan Raci Ö., tedavisi için hastaneye kaldırıldı.
DHA'nın haberine göre, patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı.