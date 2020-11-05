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- Bartın'da evinden 8 adet ruhsatsız silah çıktı: Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Bartın'da evinden 8 adet ruhsatsız silah çıktı: Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Bir evde yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Evine baskın düzenlenen şahıs gözaltına alındı.
- DHA
- 05.11.2020 - 19:03
Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle Bayıryüzü köyünde oturan M.K.’nın evine baskın düzenledi.
RUHSATSIZ SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ
M.K’nın evinde yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca,1 adet av tüfeği, 1 adet kama ve 295 adet fişek ele geçirildi.
SERBEST BIRAKILDI
Gözaltına alınan M.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.