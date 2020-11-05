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Bartın'da evinden 8 adet ruhsatsız silah çıktı: Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bartın'da evinden 8 adet ruhsatsız silah çıktı: Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bir evde yapılan aramada 5 ruhsatsız tabanca, 2 kuru sıkı tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Evine baskın düzenlenen şahıs gözaltına alındı.