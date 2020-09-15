Bartın'da evine gelen misafirden koronavirüs kapan şahıs öldü

Koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayılması Bartın’da bir can daha aldı.

Bartın’ın Kumluca beldesinde yaşayan Koah hastası 74 yaşındaki Yusuf Güner, İstanbul’dan gelen bir ziyaretçiyi ağırladıktan sonra koronavirüse yakalandı.

4 gündür Bartın Devlet Hastanesi Pandemi Servisi'nde tedavi altında tutulan Güner, hayatını kaybetti.

TABUTU YAKILDI

Yusuf Güner’in cenazesi, Kumluca beldesinde özel kıyafetli ekiplerce geniş tedbirler altında toprağa defnedildi. Defin işleminin ardından Güner’in tabutu yakılarak imha edildi.

YEĞENİ İSYAN ETTİ

Yakalandığı koronavirüs sonrası hayatını kaybeden Güner’in yeğeni İsmet Ertuğrul, sosyal medyada yayınladığı mesajda koronavirüs salgınını umursamayanlara seslenerek, “Dayımı defnettik, mekanı cennet olsun. Bir şey olmaz deyip ziyaretlere gidenlere, bu hastalığı umursamayanlara, maske takmayanlara, mesafe kuralına uymayanlara, hastalığını gizleyenlere söylüyorum. Kendinizi veya sevdiklerinizi bu şekilde defnettirmek ister misiniz?” diyerek tepki gösterdi.







