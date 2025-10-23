Bartın’da feci kaza: Üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

- Bartın'da kontrolden çıkan otomobil önce bir araca, ardından üniversite öğrencisi Edanur Tatlıoğlu'na çarptı.
- Kazada Tatlıoğlu hayatını kaybederken otomobildeki iki kişi yaralandı.
- Sürücü F.T., alkollü olduğu tespit edildi ve gözaltına alındı; kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bartın-Zonguldak karayolu Cumhuriyet Caddesi’nde, şehir merkezine seyreden F.T. yönetimindeki 06 RLK 06 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önünde seyreden ve tali yola dönüş yapan F.R.U. idaresindeki 34 BST 780 plakalı otomobile çarptı. Ardından da Bartın Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencisi Edanur Tatlıoğlu’na çarptı.
ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI
Kazada 23 yaşındaki Edanur Tatlıoğlu olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde bulunan İ.S. ve M.M. yaralandı. Yaralılar, Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tatlıoğlu’nun cenazesi ise otopsi için hastane morguna götürüldü.
ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ
Kaza sonrası yol adeta savaş alanına döndü; otomobilin tekeri, araç parçaları ve hayatını kaybeden öğrencinin kıyafet ile çantasındaki eşyalar yola savruldu.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan kazada 83 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü F.T., gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma, Bartın Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatıldı.