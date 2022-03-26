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    Bartın'da heyelanla birlikte yola kaya parçaları düştü

    Bartın'ın Hasankadı Beldesi yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yola kaya parçaları düştü. Belediye ekiplerinin kaya parçalarını kaldırmasının ardından yol ulaşıma açıldı.
    • DHA
    • 26.03.2022 - 19:26
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    Bartın'da heyelanla birlikte yola kaya parçaları düştü

    Bartın Hasankadı Beldesi yolunda heyelan meydana geldi.

    Yokuşta bulunan kaya parçaları yola düştü.

    Sürücülerin haber vermesi üzerine belediye ekipleri iş makinesi ile kaya parçalarını yoldan kaldırdı. Yol yeniden trafiğe açıldı.

    SÜRÜCÜLER UYARILDI

    Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu, eriyen kar sonrasında heyelanların zaman zaman devam ettiğini belirterek, güzergahta heyelan tehlikesinin devam ettiğini söyleyerek, sürücülerin dikkatli olmalarını istedi.

    Bartın da heyelanla birlikte yola kaya parçaları düştü #1

    Bartın da heyelanla birlikte yola kaya parçaları düştü #2

    Bartın da heyelanla birlikte yola kaya parçaları düştü #3


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