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    Bartın'da husumetli ailelerin kavgasında 2 kişi öldü

    Akbaba köyünde daha önceden husumetli 2 aile arasında arazi yüzünden tartışma çıktı. 10 el ateş edilen tartışmada 2 kişi öldü 1 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
    • 28.09.2022 - 15:52
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 18:07
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    Bartın'da husumetli ailelerin kavgasında 2 kişi öldü

    Bartın’a bağlı Akbaba köyü'nde daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen 2 aile tartışması kanlı bitti.

    Aydın Ergün ile evinin yakınındaki araziye temizlik yapmaya gelen 52 yaşındaki Mustafa Akçora karısı 55 yaşındaki Fatma Akçora ve kardeşi 43 yaşındaki Musa Akçora arasında arazi anlaşmazlığı tartışmaya sebep oldu.

    3 şahsa 10 el ateş açıldı

    Nabızların yükseldiği kavga ortamında tartışmanın büyümesi üzerine Aydın Ergün yanında bulunan silahla Mustafa Akçora, Fatma Akçora ve Musa Akçora’nın üzerine 10 el ateş açtı.

    2 kişinin öldü 1 kişinin durumu ağır

    Silahtan çıkan kurşunlarla baş ve göğsünden yaralanan Fatma Akçora olay yerinde, Musa Akçora ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    Yüzünden yaralanan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa Akçora’nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Şüpheli evinde yakalandı

    İHA'nın haberine göre, olayın ardından oturduğu evde olduğu anlaşılan ve teslim olmamak için direnen Aydın Ergün, Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

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