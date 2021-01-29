Euro
8.8701
-0.38%
Dolar
7.3003
-0.46%
Altın
436
0.36%
Borsa
1.473
-1.66%
Bitcoin
266.646
15.03%
EXEN Coin
17.74
-0.39%
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Bartın'da iki grup arasında kavga

    Taraflar arasında çıkan yumruklu kavga polis ekiplerinin müdahalesi ile sonlandı. Ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı.
    • DHA
    • 29.01.2021 - 18:15
    • Güncelleme : 29.01.2021 - 18:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bartın'da iki grup arasında kavga

    Bartın'ın Kırtepe Mahallesi'nde iki grup arasında, bilinmeyen bir neden tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    YUMRUK YUMRUĞA KAVGA

    Birbirine küfürler savuran gençlerin kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    6 KİŞİYE GÖZALTI

    Olay yerine gelen ekipler kavgaya müdahale ederek 6 kişiyi gözaltına aldı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Bartın'da iki grup arasında kavga

    Bartın da iki grup arasında kavga #1

    Bartın da iki grup arasında kavga #2

    Bartın da iki grup arasında kavga #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir