Bartın'da iki grup arasında kavga

Bartın'da iki grup arasında kavga

Taraflar arasında çıkan yumruklu kavga polis ekiplerinin müdahalesi ile sonlandı. Ekipler, 6 kişiyi gözaltına aldı.

Bartın'ın Kırtepe Mahallesi'nde iki grup arasında, bilinmeyen bir neden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

YUMRUK YUMRUĞA KAVGA

Birbirine küfürler savuran gençlerin kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

6 KİŞİYE GÖZALTI

Olay yerine gelen ekipler kavgaya müdahale ederek 6 kişiyi gözaltına aldı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Bartın'da iki grup arasında kavga