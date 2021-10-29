Bartın’da iki kardeşe otomobil çarptı: 1'i ağır yaralı

Karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu hastanelik olan kardeşlerin o anları kameraya yansıdı.

Bartın Karaköy Mahallesi'nde, Özel İdare kavşağından Ağdacı istikametine gitmekte olan E.Y. idaresindeki 74 AZ 774 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki N.A. ve 6 yaşındaki kardeşi K.A.'ya çarptı.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan iki kardeş Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşlerden K.A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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SÜRÜCÜYE GÖZALTI

Otomobil sürücüsü E.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.