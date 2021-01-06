Bartın’da ırmak kenarında yaşlı bir adama ait ceset bulundu.

Bartın'da Gölbucağı Mahallesi mevkiinde Bartın Irmağına yakın bir noktada erkek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde adamın öldüğü tespit edildi.

EKİPLER ÇEVREDE İNCELEME YAPTI

Cesedin 63 yaşındaki Gültekin Karadayı’ya ait olduğu belirlenirken Olay Yeri İnceleme Ekiplerince cesedin bulunduğu bölge çevresinde inceleme yapıldı.

Cumhuriyet Savcısının olay yeri incelemesinde bulunmasının ardından cenaze otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bartın'da ırmak kenarında ceset bulundu İZLE









