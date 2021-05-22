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- Bartın'da kaçak silah operasyonu: 3 gözaltı
Bartın'da kaçak silah operasyonu: 3 gözaltı
Jandarmanın yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 17 tüfek, 4 tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
- DHA
- 22.05.2021 - 13:20
Bartın'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
ELE GEÇİRİLENLER
Kurucaşile ilçesine bağlı Başköy köyünde S.Y., S.Ö. ve M.A.'nın evlerinde yapılan aramada 1 uzun namlulu tüfek, 1 uzun namlulu yivli dolma tüfek, 1 kısa namlulu tüfek, 4 tabanca, 14 ruhsatsız av tüfeği ile bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.
3 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Tarihi değeri olduğu değerlendirilen kama ve bıçağın yanı sıra 30 gram esrar bulundu, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Silah ticareti yapma ve uyuşturucu madde bulundurma suçlarından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.