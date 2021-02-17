Bartın'da kamyonetin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Yol kenarında cansız bedeni bulunan Mürüvet Saat'in, geri manevra yapan kamyonetin çarpmasıyla yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kadıköy köyünde Mürüvet Saat isimli kadının yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Saat'in hayatını kaybettiğini belirledi.

KAZA KURBANI OLDU

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri ise yaptıkları inceleme sonucunda H.Ç.'nin (39) kullandığı kamyonetin geri manevra yaparken Saat'e çarptığını tespit etti.

SÜRÜCÜYE GÖZALTI

H.Ç. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.