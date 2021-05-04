Bartın'da kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor

82 yaşındaki Hüseyin Eray'ı bulmak için başlatılan aramalardan sonuç alınamadı.

Bartın'ın Kale köyünde yaşayan Hüseyin Eray, evden çıktıktan sonra geri dönmedi.

Emekli madenci olduğu belirtilen Eray, köyde eşi Fatma Eray'la yaşıyordu.

ÇALIŞMALAR SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA YENİDEN BAŞLADI

Köylülerin yaptığı aramada Hüseyin Eray'a ulaşılamayınca jandarmadan yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Dün, ekiplerin yanı sıra köylülerin de katıldığı, jandarma iz takip köpeği Pati ile ısıya duyarlı drone'un da kullanıldığı aramalardan sonuç alınamadı.

Ekipler, bugün sabahın ilk ışıklarıyla bölgede yeniden arama çalışması başlattı.

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"HER YERDE ARADIK AMA BULAMADIK"

Kale köyü Muhtarı Hüseyin Yay, "Dün sabah saatlerinde köyümüzde ayaklarındaki terliklerle görülüyor. Daha sonra kendisinden haber alınamadı. Sonrasında ekipler geldi.

Her yerde aradık. Ama bulamadık. Ekiplerimiz bu sabah yine arama çalışması yaptı ama yine de izine rastlanamadı. Kaybolan amcamız bu bölgeyi iyi bilen bir amcamızdı.

Sürekli mantara giderdi. Nereye gittiğini de söylememiş, bir yerde düştü mü kayboldu mu Bilmiyoruz. İnşallah bulunur." diye konuştu.

Hüseyin Eray'ı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.