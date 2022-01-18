Bartın'da kedi ve köpekleri ısıtmak isterken aracı yandı

Şeref Kaynar’ın köpek ve kedileri ısıtmak için garajında yaktığı sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Kaynar’ın otomobili olay sonrası hurdaya döndü.

Bartın'ın Aladağ Mahallesi Çamlık Caddesi’nde Şeref Kaynar’ın evinin yanındaki garajında, kedi ve köpeklerinin üşümemesi için kurduğu soba devrilerek yangına sebep oldu.

Yangını fark edenler itfaiyeye haber verdi.

OTOMOBİLİ DE ALEVLER ARASINDA KALDI

Bu sırada çevredekiler de garajda bulunan 2 kedi ile 2 köpeği kurtardı. Garajdaki lastiklerin yanması sonucu alevler kısa sürede büyüdü. Kaynar’ın otomobilini de alevler sardı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, araç kullanılamaz hale geldi. Üzüntü yaşayan Şeref Kaynar ile eşini ise ekipler ve yakınları teselli etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.