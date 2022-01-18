Euro
15.4652
0.85%
Dolar
13.5964
1.18%
Altın
793.2520
0.91%
Borsa
2,004.37
-3.90%
Bitcoin
568.382
-1.83%
BTXN Coin
33.39
0.84%
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C

    Bartın'da kedi ve köpekleri ısıtmak isterken aracı yandı

    Şeref Kaynar’ın köpek ve kedileri ısıtmak için garajında yaktığı sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Kaynar’ın otomobili olay sonrası hurdaya döndü.
    • DHA
    • 18.01.2022 - 16:50
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 17:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bartın'da kedi ve köpekleri ısıtmak isterken aracı yandı

    Bartın'ın Aladağ Mahallesi Çamlık Caddesi’nde Şeref Kaynar’ın evinin yanındaki garajında, kedi ve köpeklerinin üşümemesi için kurduğu soba devrilerek yangına sebep oldu.

    Yangını fark edenler itfaiyeye haber verdi.

    OTOMOBİLİ DE ALEVLER ARASINDA KALDI

    Bu sırada çevredekiler de garajda bulunan 2 kedi ile 2 köpeği kurtardı. Garajdaki lastiklerin yanması sonucu alevler kısa sürede büyüdü. Kaynar’ın otomobilini de alevler sardı.

    Bartın da kedi ve köpekleri ısıtmak isterken aracı yandı #1

    EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

    Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınırken, araç kullanılamaz hale geldi. Üzüntü yaşayan Şeref Kaynar ile eşini ise ekipler ve yakınları teselli etti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

    Bartın da kedi ve köpekleri ısıtmak isterken aracı yandı #2


    Görüş Bildir