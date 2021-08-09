Kurban Bayramı tatili için İstanbul’dan Hasankadı ilçesine gelen Mahmut Akdoğan, çıktığı doğa gezisinde şelale keşfetti. Şelalenin turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Bartın’ın Hasankadı ilçesine Kurban Bayramı tatili için İstanbul’dan gelen Mahmut Akdoğan isimli bir vatandaş, çıktığı doğa gezisinde beldeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bir şelale keşfetti.

Saçlıarkası mevkisinde 10 metre yükseklikten akan bir şelalenin fotoğraflarını çeken Akdoğan, Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu’na gönderdi.

SIK KAYIN VE ÇAM ORMANLARI İÇERİSİNDE

Başkan Emiroğlu, şelaleyi turizme kazandırmak için çalışma başlattı.

Şelalenin bulunduğu sık kayın ve çam ormanlarının içerisinde vatandaşların doğayla baş başa kalabileceği bir alan hazırlanacak.

“HALKIMIZIN DİNLENEBİLECEĞİ BİR ALAN HALİNE GETİRECEĞİZ”

Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu, şelalenin keşfedilmesine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kurban Bayramı’nda ormanda gezen doğasever Mahmut Akdoğan, 10 metre yükseklikten akan şelaleyi keşfetti. Bizlere haber verdi. Biz de geldik baktık, hakikaten çok güzel bir yer olduğunu gördük.

Yeşilin her tonunun olduğu şirin beldemizde ben eminim ki buralarda bunun gibi güzel yerler çok. Bunun birini de vatandaşımız sayesinde keşfetmiş olduk.

Ormanın derinliklerinde kalmış gizli bir şelale diyebiliriz. Şimdi burada bir çalışma yaparak, halkımızın gelip çay içebileceği dinlenebileceği bir alan haline getireceğiz. Henüz keşfedilen şelaleye isim vermedik.”

Bartın’da keşfedilen şelale, turizme kazandırılacak VİDEO

